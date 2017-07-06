Южнокорейский McDonald's поможет обороне страны бесплатными бургерами

Руководство южнокорейского отделения McDonald's пообещало накормить армейских новобранцев бесплатными бургерами. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Согласно договоренности межу дирекцией ресторанной сети и армейским командованием, McDonald's до конца года поставит 13 тысяч бургеров на крупнейшую тренировочную базу в городе Нонсан. Кроме того, для новобранцев, которых по каким-либо причинам не посещают родители, компания еженедельно организует бесплатные обеды.

«Я счастлива, что могу порадовать новобранцев, которым приходится переносить лишения во имя страны и народа, — объявила исполнительный директор корейского отделения сети Тё Чжу Ён. — Открыв ресторан возле лагеря, мы активно помогаем обществу, рекрутам и солдатам».

Как отмечает издание, ранее Тё Чжу Ён неоднократно помогала армии. Так, в начале 2017 года она распорядилась изменить меню в ресторане на вокзале Сеула и продавать по утрам гамбургеры родителям солдат, направляющимся повидать своих сыновей.