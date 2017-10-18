Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2018 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект Минтруда о переносе выходных дней в 2018 году. Постановление правительства опубликовано в среду, 18 октября, на сайте кабмина.

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Так, выходные 6 и 7 января (суббота и воскресенье) переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (10 дней), с 23 по 25 февраля (три выходных), с 8 по 11 марта (четыре дня), с 29 апреля по 2 мая (четыре дня), 9 мая, с 10 по 12 июня (три дня) и с 3 по 5 ноября (три дня).

Поясняется, что изменения в трудовом календаре были подготовлены в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.