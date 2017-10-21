МИД рассказал о грядущей встрече Лаврова и Тиллерсона

Новая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона может состояться в ноябре. Об этом сообщил ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков в субботу, 21 октября.

«Мы ориентируемся на то, что следующая возможность для такой встречи будет на саммите АТЭС во Вьетнаме в начале ноября», — пояснил он. По словам Рябкова, в ходе переговоров, вероятно, будет затронута ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе.

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Саммит АТЭС пройдет в городе Дананг 8-10 ноября.

Последний раз Лавров и Тиллерсон встречались лично 20 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда глава МИД отмечал, что отношения России и США нужно исправлять.

Двумя днями ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации минских соглашений по Украине.