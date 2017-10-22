Саакашвили потребовал ликвидировать СБУ и «барыжную гвардию»

Бывший губернатор Одесской области, а ныне глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на митинге в Киеве потребовал распустить Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальную гвардию страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть», — сказал Саакашвили, добавив, что на Нацгвардию выделяется в два с половиной раза больше финансовых средств, чем на армию. Вместо СБУ, считает Саакашвили, следует создать «эффективную службу внешней разведки».

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Также он обвинил президента Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне медленного роста экономики страны. «Его бизнесы идут вперед, у него нет ни одного бизнеса, у которого прибыль была бы менее ста процентов. Нам говорят, что если мы будем хорошо себя вести, то рост экономики будет три процента. Мы должны вас благодарить за эти три процента, барыг жалких и вшивых?» — обратился он к власти.

Порошенко он назвал «дешевым мафиози» и припомнил лидеру государства, что с его подачи осуществляются репрессии против соратников Саакашвили.

Лидер партии «Рух новых сил» также призвал продолжить протестные акции. «Мы будем продолжать, даже если меня кто-то скрутит, схватит, мы продолжаем эту борьбу. Они не смогут нас победить», —заверил Саакашвили.

17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов помимо членов «Руха новых сил» вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.