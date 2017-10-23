Аваков прокомментировал ссору с Порошенко из-за разгона Майдана

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признал, что у него с президентом страны Петром Порошенко были дискуссии по поводу акции протеста у стен Верховной Рады, но их отношения остались дружескими. Об этом он сообщил в понедельник, 23 октября, передает телеканал «112 Украина».

Ранее в украинских СМИ появилась информация о ссоре политиков из-за возможного разгона палаточного городка у здания парламента.

«Действительно, все эти обсуждения не проходят гладко, но они происходят в рамках нормальной рабочей дискуссии. И такого, что "Ах, они поругались и друг в друга кинули стакан воды" — такого нет», — заявил Аваков.

Он добавил, что имеет собственную точку зрения по ряду вопросов и считает своей работой ее продвигать, в том числе при помощи дискуссий.

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20 октября киевское издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что между Порошенко и Аваковым произошел конфликт. Глава государства якобы требовал разогнать палаточный лагерь оппозиционеров у стен Верховной Рады, а министр внутренних дел отказался это делать. Аваков оправдался тем, что, выбирая между кровавой дракой на улице и «полупустыми палатками», выбрал меньшее из двух зол.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил», вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.