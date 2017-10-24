Предсказана судьба последнего барреля нефти на Земле

Последний баррель нефти на Земле будет добыт в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме Future Investment Initiative, сообщает РИА Новости.

Саудовская компания Saudi Aramco имеет доступ к четверти мировых запасов топлива и является самым надежным поставщиком нефти, подчеркнул министр. «Нет сомнений, что последний баррель нефти на планете будет произведен тут, в Саудовской Аравии, компанией Saudi Aramco», — подытожил он.

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IPO Saudi Aramco, в рамках которого планируется продать пять процентов акций компании, планируется провести во второй половине 2018 года, заявил глава компании Амин Нассер (Amin Nasser). Оно может стать одним из крупнейших в мире. В результате власти королевства рассчитывают привлечь до 100 миллиардов долларов за счет размещения исходя из общей стоимости компании примерно в два триллиона долларов.

Saudi Arabian Oil Company или Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и имеет тесные связи с королевской семьей страны.