Вратарь сборной Бразилии остановился на светофоре и лишился машины

Видео: @brrodrigosilva / Twitter

Вратарь «Ботафого» и сборной Бразилии Жефферсон де Оливейра Галвау подвергся вооруженному нападению. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Родриго Сильвы.

Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, когда футболист остановился на светофоре. Машина с преступниками перегородила ему дорогу. Нападавшие, угрожая пистолетами, вытащили Жефферсона из автомобиля и заставили встать на колени, после чего совершили угон.

По информации бразильского издания GloboEsporte, 34-летний голкипер обратился в полицию, и в тот же день машина была найдена.

21 октября ограбили вратаря сборной Англии Джо Харта. Преступники окружили его машину, когда игрок остановился на заправке. Злоумышленники украли часы, телефон и кошелек спортсмена.