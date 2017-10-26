Проявивший чудеса реакции бразильский вратарь отразил удар в упор

Видео: IF10HD / YouTube

Вратарь бразильского футбольного клуба «Гремио» Марсело Гроэ отразил удар с метра, проявив чудеса реакции. Видео появилось на YouTube-канале IF10HD.

В первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес эквадорская «Барселона» играла дома с бразильским «Гремио». Во втором тайме нападающий эквадорцев Ариэль Науэльпан провел атаку, которая обязана была стать голевой, однако Грохе в прыжке отразил завершающий удар форварда.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу бразильской команды. Ответная встреча пройдет в Порту-Алегри 2 ноября.

30-летний Гроэ на протяжении всей карьеры играет за «Гремио». В 2015 году он дебютировал в сборной, однако в ее составе провел пока только два матча.