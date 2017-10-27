Кремль определил возможные санкции США как враждебные проявления

В Кремле пока не ознакомились со списком российских предприятий, в отношении которых возможно введение новых санкций США, но пристально следят за сообщениями об этом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 27 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока нельзя сказать, что США согласовали список. Есть публикация, в которой утверждается, что он кем-то согласован. Публикация, скажем так, вызывающая обеспокоенность», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что готов давать оценки только тем решениям, которые уже приняты и формализованы. «Это в любом случае отголоски недружественных проявлений, а точнее, даже враждебных проявлений в отношении нашей страны», — добавил он.

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Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает Федеральную службу безопасности (ФСБ), Службу внешней разведки (СВР), Главное управление Генерального штаба (ранее Главное разведывательное управление, ГРУ), сообщила газета New York Times. В список также вошли 33 российских оборонных компании. Среди них «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Калашников», «Ижмаш» и «Рособоронэкспорт».

Официальное объяснение новых ограничительных мер, как пишет New York Times, — ответ на действия России в Восточной Европе и вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.