Норвежская лыжница заподозрила россиян в подмене допинг-проб

Шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Марит Бьорген выразила обеспокоенность по поводу сохранности ее допинг-проб на международных турнирах. Об этом сообщает Dagbladet.

Лыжница поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма Icarus телеканала Netflix, в котором рассказывают о возможных манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года. «Это страшно. Я думаю про нашу безопасность. Русские с таким же успехом могли заменить и наши пробы, и это меня пугает», — заявила Бьорген.

По мнению спортсменки, самая ужасная ситуация для спортсмена — это сдача положительного допинг-теста. «А если это произойдет из-за мошенничества других людей, то ты даже не сможешь противостоять обвинениям», — отметила лыжница.

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен опубликовал доклад независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. В декабре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Олимпийских Игр 2014 года.

9 октября 2017 года МОК перепроверил все 254 пробы мочи, взятые у россиян во время ОИ в Сочи. По результатам этих проверок будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Игры пройдут с 9 по 25 февраля.