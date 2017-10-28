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Олимпийский комитет Нидерландов призвал русских признаться в допинге в Сочи-2014

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Нидерландов призвал россиян признаться в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи. Слова представителя организации Альфонса Херрмана приводит портал Inside the games.

«Российский государственный допинговый заговор, несомненно, очень сложный вопрос, на расследование которого требуется много времени. Мы доверяем МОК и WADA и наряду со спортивными федерациями готовы делать все ради чистоты спорта. На наш взгляд, очень помогло бы делу, если бы русские сами признались в том, что мошенничали в Сочи-2014», — сказал Херрман.

Функционер выразил надежду, что результаты расследования Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России будут завершены до зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

13 октября глава Олимпийского комитета США Скотт Блэкман призвал МОК наказать Россию.

9 октября МОК перепроверил все 254 пробы мочи, взятые у россиян во время ОИ в Сочи. В комитете пояснили, что эти меры согласуются с философией по защите «чистых» спортсменов. В данный момент МОК продолжает собственное расследование на основании доклада Макларена.

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