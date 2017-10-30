Футболисты «Ахмата» и «Анжи» обменялись голами на последних минутах и подрались

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в 15-м туре российской футбольной премьер-лиги. Видеообзор матча был опубликован на сайте РФПЛ.

Встреча прошла в понедельник, 30 октября, в Грозном, и завершилась со счетом 1:1. Хозяева отличились первыми: на 93-й минуте Уилкер Анхель открыл счет. Ответный мяч «Анжи» забил на 96-й минуте, автором гола стал Павел Яковлев.

На 86-й минуте между игроками команд произошла потасовка, в результате которой по желтой карточке получили Павел Яковлев, Сергей Брызгалов («Анжи») и Бернард Бериша («Ахмат»).

После первого круга «Ахмат» с 18 очками занимает 10-е место в таблице РФПЛ, «Анжи» находится на предпоследней, 15-й строчке с 13 баллами.