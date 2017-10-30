Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера

Футбольный союз Сербии расторг контракт с главным тренером национальной команды Славолюбом Муслиным. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причины такого решения не называются. Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.

Муслин возглавил сборную Сербии весной 2016 года и вывел команду на чемпионат мира 2018 года. До этого сербы не выступали на мировых и европейских первенствах с ЧМ-2010 в ЮАР.

64-летний специалист работал в российской премьер-лиге (РФПЛ) с московским «Локомотивом» (2006), «Химками» (2007-2008), «Краснодаром» (2011-2013) и пермским «Амкаром» (2014).