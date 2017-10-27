Названа сумма призовых для команд-участниц ЧМ-2018 в России

Сумма призовых для команд-участниц чемпионата мира по футболу в России составит 400 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Это на 12 процентов больше, чем на предыдущем мировом первенстве, которое в 2014 году принимала Бразилия. На том чемпионате команды получили в общей сложности 358 миллионов. Победитель, сборная Германии, получил 35 миллионов, финалист (сборная Аргентины) — 25, бронзовый призер (сборная Нидерландов) — 22 миллиона долларов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.