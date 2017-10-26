Спорт
 

Утвержден дизайн паспорта болельщика на чемпионат мира-2018 в России

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Министерство связи и массовых коммуникаций России утвердило дизайн паспорта болельщика, который будет использоваться во время чемпионата мира-2018 по футболу для идентификации зрителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир», — заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Впервые в истории турниров Международной федерации футбола (ФИФА) паспорт болельщика применялся во время Кубка конфедераций-2017, прошедшего в России. Получить его могли зрители, которые приобрели билеты на матчи.

Ранее в четверг в сети опубликовали фотографию официального мяча чемпионата мира 2018 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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