Разрушенные в боях с ИГ улицы Марави показали на видео

Видео: Directorate 4 / Telegram

В сети появилось видео, на котором запечатлены освобожденные от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) улицы филиппинского города Марави. Ролик был опубликован в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

Как видно на кадрах, снятых из окна автомобиля, все строения в городе серьезно повреждены в результате обстрелов и бомбардировок. Вдоль дороги виднеются груды обломков зданий, людей на улицах нет.

23 октября министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что боевые действия против боевиков ИГ на территории Марави завершены. По его словам, армейские подразделения подавили последний очаг сопротивления террористов в центре города.

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Ранее, 17 октября, о победе правительственных сил в Марави заявил президент Филиппин Родриго Дутерте. Днем ранее Минобороны страны сообщило, что в ходе боев в городе был ликвидирован главарь ячейки террористической группировки в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапило, а также основатель экстремистской группировки «Мауте» Омар Мауте.

Сражение за Марави началось 23 мая этого года после того, как город захватили боевики. За пять месяцев боев здесь погибли по меньшей мере 1113 человек, в том числе 919 боевиков, 165 солдат и полицейских, а также несколько мирных жителей.