Россия вооружила филиппинских военных

Россия поставила на Филиппины стрелковое оружие и боеприпасы, а также армейские грузовики. На церемонии передачи присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и президент островного государства Родриго Дутерте, сообщает РИА Новости.

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Передача состоялась в ходе визита отряда кораблей Тихоокеанского флота в республику. В порт Манилы зашли БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома».

Филиппины ведут войну с джихадистами на своей территории. Сражение за город Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики. По официальным данным, за время боев погибли в общей 163 солдата, 47 мирных жителей и 844 боевика. Отмечается, что военная операция в городе продолжится до его полной зачистки от экстремистов. По словам местных властей, это «вопрос нескольких дней».