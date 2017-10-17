Дутерте объявил о победе над ИГ в Марави

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о полном освобождении города Марави от боевиков, лояльных запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом отмечается, что военная операция в городе продолжится до его полной зачистки от экстремистов. По словам местных властей, это «вопрос нескольких дней».

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16 октября Минобороны Филиппин сообщило, что в Марави убит главарь ячейки террористической группировки в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапило. Помимо этого, уничтожен основатель экстремистской группировки «Мауте» Омар Мауте.

Филиппины ведут войну с джихадистами на своей территории. Сражение за город Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики. По официальным данным, за время боев погибли в общей 163 солдата, 47 мирных жителей и 844 боевика.