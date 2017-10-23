Власти Филиппин объявили о разгроме ИГ в Марави

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана (Delfin Lorenzana) заявил, что боевые действия в городе Марави против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) прекращены. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам Лорензана, армейские подразделения подавили последний очаг сопротивления террористов в центре города. «В Марави больше нет боевиков», — подчеркнул он.

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В свою очередь генерал-майор Реституто Падилья (Restituto Padilla) уточнил, что армейское командование попыталось убедить оставшихся сторонников ИГ сдаться, но они отказались и были уничтожены. Среди трупов были обнаружены тела двух женщин — вероятно, жен боевиков. Как пишет издание, возможно, некоторые из оборонявшихся совершили самоубийство, чтобы не сдаваться в плен.

17 октября о победе правительственных сил в Марави заявил филиппинский лидер Родриго Дутерте, который заметил, что зачистка будет продолжена. Днем ранее Минобороны Филиппин сообщило, что в ходе боев в городе убит главарь ячейки террористической группировки в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапило. Помимо этого, уничтожен основатель экстремистской группировки «Мауте» Омар Мауте.

Сражение за город Марави началось 23 мая текущего года после того, как город захватили боевики. За пять месяцев боев здесь погибли по меньшей мере 1113 человек, в том числе 919 боевиков, 165 солдат и полицейских, а также несколько мирных жителей.

