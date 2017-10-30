За расправу над подростком в омском интернате ответит педагог

Следователи в Омске возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 5 города Омска, в которой избили ребенка. Подозреваемых обвиняют в совершении преступления по статье 293 УК России («Халатность»), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

По информации следствия, 23 октября мальчик был избит из-за сломанных наушников. По словам 13-летнего потерпевшего, все начиналось как игра, но затем подростки, разозлившись, стали умышленно, с целью причинения боли, наносить ему удары. Запись расправы попала в сеть. На кадрах видно, как на лежащего ребенка налетают несколько подростков и избивают его ногами и руками. После инцидента нападавшие 16 и 17 лет сбежали из школы-интерната, но через несколько часов были найдены сотрудниками полиции и доставлены в школу. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами руки.

«Следствием также допрошен педагог, который заходил в комнату сразу после конфликта, но не выявил инцидента и, по версии следствия, не принял должных мер реагирования», — говорится в сообщении.

В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства, касающиеся организации досуга и надлежащего контроля за поведением воспитанников школы-интерната. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.