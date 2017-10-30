Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса

Чешские «парамилитарные организации» готовят ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил командир добровольческого формирования «Грузинский легион» (воюет на стороне украинской армии), Мамука Мамулашвили. Об этом сообщает Gordon.ua.

«Из Чехии приезжают военные инструкторы, которые обучают ДНР и ЛНР. У нас были имена и фамилии приезжающих людей, мы передали эти имена и фамилии в соответствующие структуры в Украине. Я не знаю, почему Чехия так настроена помогать сепаратистам», — сказал Мамулашвили.

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Президент Чехии Милош Земан в октябре, выступая в ПАСЕ, назвал присоединение Крыма к России «завершенным делом». При этом, по мнению Земана, вхождение полуострова в состав РФ незаконно.

В апреле заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, их разместили в расположении 92-й бригады ВСУ для проверки готовности соединения к ведению боевых действий.

Как говорил в марте глава украинского МИД Павел Климкин, подразделения ВСУ, военнослужащие которых прошли подготовку у американских военных, продемонстрировали высокую эффективность в Донбассе.