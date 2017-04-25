Американских инструкторов в Донбассе назвали допингом для украинских силовиков

Приезд американских инструкторов в Донбасс может подвигнуть Киев на вооруженные провокации, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в комментарии сенатора, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

«Прибытие инструкторов из США в Донбасс для проверки боеготовности украинских подразделений — плохая новость. Не исключаю, что Киев захочет показать товар лицом», — сказал парламентарий.

Материалы по теме «Мы идем к нацистскому режиму» Ветеран АТО Александр Мединский — о боях в Донбассе и ситуации на Украине

По его мнению, присутствие американских специалистов отрицательно влияет на военнослужащих ВСУ. «Американские инструкторы — это своего рода допинг для украинских силовиков», — подчеркнул он.

Ранее во вторник замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, их, в частности, разместили в расположении 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проверки готовности соединения к ведению боевых действий.

8 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подразделения ВСУ, военнослужащие которых прошли подготовку у американских военных, продемонстрировали высокую эффективность в ходе конфликта в Донбассе.