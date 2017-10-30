Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем

В «Роскосмосе» запланировали создание космического аппарата с ядерной энергоустановкой, способного дистанционно при помощи лазерного излучения подзаряжать спутники на околоземной орбите, сообщают «Известия».

Разработку комплекса с «направленной передачей энергии лазерным излучением» поручили конструкторскому бюро «Арсенал». Основные характеристики, а также способы выведения на околоземную орбиту и порядок действий в случае возникновения нештатных ситуаций петербургские конструкторы должны представить до конца ноября 2018 года.

«Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 киловатт до 1000 киловатт», — цитируют «Известия» техническое задания «Роскосмоса».

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В октябре 2016 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об успешном наземном эксперименте, в ходе которого при помощи лазерного излучения была передана энергия на 1,5 километра.

В России работы над космическим аппаратом с ядерной энергоустановкой ведутся с 2010 года. Опыт создания подобных изделий был у СССР, построившего более 30 таких комплексов. Один из них («Космос-954») в 1978 году упал в северо-западной части Канады, за что Советский Союз заплатил в качестве компенсации десять миллионов долларов.