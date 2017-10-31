Осужденного пособника боевиков забыли отправить в колонию

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) «забыли» отправить в колонию жителя Кабардино-Балкарской Республики (КБР), осужденного за пособничество боевикам, и он более четырех лет находился на свободе; за решетку осужденный отправился только после вмешательства прокуратуры. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Прокуратура Черекского района провела проверку исполнения приговора Лескенского районного суда от 7 августа 2013-го в отношении 31-летнего жителя села Верхняя Жемтала, осужденного за пособничество участникам незаконного вооруженного формирования к девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении с ограничением свободы сроком на полгода.

«Проверкой установлено, что, несмотря на вступление приговора суда в законную силу, территориальным органом УФСИН России по КБР своевременные меры по задержанию и направлению осужденного в исправительное учреждение приняты не были. При этом осужденный все это время — более четырех лет находился на свободе и проживал по своему месту жительства», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура внесла филиалу по Черекскому району уголовно-исполнительной инспекции главка ФСИН по Кабардино-Балкарии представление об устранении нарушений законодательства. «После его рассмотрения осужденный задержан и направлен для отбытия наказания в колонию УФСИН России по Воронежской области», — уточнили в ведомстве.