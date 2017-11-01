Киевское «Динамо» отказалось от русского языка на сайте

Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от использования русского языка на сайте.

На момент публикации заметки русскоязычная версия сайта недоступна: иконка с российским флагом пропала из правого верхнего угла. Пользователям доступны только украинский и английский языки.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, согласно которому в стране запрещается преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года классы с преподаванием предметов на языках нацменьшинств, в том числе русском, сохранятся только в начальной школе.

С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменяется. С 2020 года от обучения на языках национальных меньшинств предполагается отказаться и в младших классах.

Основанное в 1927 году «Динамо» — самый титулованный клуб СССР и Украины. В советский период киевляне выиграли 13 чемпионатов, 9 Кубков и 3 Суперкубка страны. Кроме того, динамовцы стали первой не московской командой, выигравшей первенство СССР.