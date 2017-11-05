Спорт
 

Тренер-мем высказался о договорных матчах в футболе

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Александр Григорян
Александр Григорян

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» и московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о договорных матчах во второй российской лиге (ПФЛ). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Футболисты в ПФЛ зарабатывают 25-30 тысяч рублей, премиальные — до 10 тысяч. Это не тот минимум, на который может прожить взрослый мужик. Отсюда соблазн играть на тотализаторе», — высказался Григорян.

По мнению тренера, ПФЛ нужны серьезные реформы. «Когда футболисты поймут, что такие деяния неправомерны, вторая лига быстро очистится от тотализаторщиков и заполнится игроками, которые хотят расти и чего-то в футболе добиваться», — отметил он.

Тренер заявил, что договорные матчи — это анахронизм российского футбола. «Чтобы это безобразие закончить, нужно сначала кого-то посадить. Может, это слишком строго, по-другому ничего не получится! Иначе это так и будет бирюльками», — добавил специалист.

12 октября Григорян покинул пост главного тренера «Арарата». После ухода он заявил о злости и готовности к новой работе.

Григорян известен экстравагантными высказываниями, благодаря которым стал популярен в сети. В мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно».

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