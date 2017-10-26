Спорт
 

Ставший мемом тренер разозлился после увольнения из «Арарата»

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Григорян
Александр Григорян

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о злости после ухода из команды. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Я позитивно оцениваю этот этап своей карьеры. Мне жалеть не о чем. Про негативные моменты говорить не хочу, но больше с Валерием Оганесяном я работать не готов. Никогда. Ухожу из "Арарата" без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе», — сказал Григорян.

Специалист заявил, что будет и дальше работать футбольным тренером, но не знает, где продолжит карьеру.

Об уходе Григоряна из Арарата сообщалось 26 октября. При нем команда занимала первое место во второй лиге (ПФЛ), набрав 38 очков в 14 матчах.

Григорян известен экстравагантными высказываниями, благодаря которым стал популярен в сети. В сентябре он заявил о закрытии «Арарата», но руководство клуба опровергло эту информацию и назвало ее шуткой тренера. В мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.

Валерий Оганесян, ушедший с поста руководителя «Арарата» в августе, был обвинен в краже 20 миллионов рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Григорян: ухожу из «Арарата» злым и готовым к работе
Породивший мем «вандефульно» тренер уволился из «Арарата»
Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо
В «Арарате» объяснили появление слухов о закрытии клуба шуткой тренера
Последние новости
Цитадель ИГ затормозила продвижение сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
Трогавшего женщин за грудь известного журналиста выгнали из эфира
В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время учений «Запад-2017»
Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой
Kozel объединился с «Клинским»
В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа
Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев
Другие материалы рубрики
Спорт00:20Сегодня

Пораскинули мозгами

Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
20:43Сегодня

Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой

10:1118 октября

Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании

16:47Сегодня

Проявивший чудеса реакции бразильский вратарь отразил удар в упор

Спорт00:0518 октября
Мария Шарапова

Прилетела, поспала, проиграла

Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
14:44Сегодня

В сеть слили фото официального мяча ЧМ-2018

15:41Сегодня

Квята выгнали с автодрома после Гран-при США

18:0018 октября

Олимпийская чемпионка из США рассказала о семи годах насилия над ней

Спорт00:1225 октября
Криштиану Роналду

Реальный пацан

Почему никто не может превзойти Криштиану Роналду и как с этим бороться
13:15Сегодня

Украинский тренер нокаутировал судью во время матча

13:55Сегодня

Породивший мем «вандефульно» тренер уволился из «Арарата»

15:4218 октября

Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Омский Минздрав оштрафовал спасшую пациенту жизнь медсестру
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Одноклассник найденного в туалете заколотого школьника признался в его убийстве
Поклонская пристыдила Чайку и вспомнила фильм Навального
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Цитадель ИГ затормозила продвижение сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время учений «Запад-2017»
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Российский вертолет исчез возле Шпицбергена
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев
Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука
В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи
Выданный Турции лидер крымско-татарского меджлиса пообещал вернуться в Крым
Появилось видео подрыва Мосийчука
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Украина раскрыла объем помощи от МВФ в обмен на реформы
«Калашников» пообещал журналистам скидку на травматическое оружие
Назван богатейший монарх Европы
Саудовцы решили поддержать договор ОПЕК+ после заявлений России
«Аэрофлот» 29 октября перейдет на зимнее расписание полетов
Компания Игоря Чайки ввела в эксплуатацию новый завод
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Бизнесмен Джабраилов признался в стрельбе в отеле рядом с Кремлем
В Москве налетчики в масках избили мужчину и забрали 13 миллионов рублей
У убитого в СИЗО чиновника «Роскосмоса» требовали миллионы рублей перед смертью
Комбата части в Чечне задержали после расстрела четверых бойцов
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Гигантская сколопендра сожрала беременную змею
Найдена самая древняя жертва цунами
Названы причины нежелания женщин заниматься сексом
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
Все материалы
Спорт
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой
Ставший мемом тренер разозлился после увольнения из «Арарата»
Проявивший чудеса реакции бразильский вратарь отразил удар в упор
В сеть слили фото официального мяча ЧМ-2018
Квята выгнали с автодрома после Гран-при США
Украинский тренер нокаутировал судью во время матча
Все материалы
Культура
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Названы самые ужасающие дети в книгах
Тимати заподозрили в покупке фанатов за 900 рублей
Уилл Смит возьмет в напарники полицейского-орка в боевике «Яркость»
Директора молодежного театра Апфельбаум задержали по делу Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
IKEA взбесила женщин рекламой про бойфренда
Темная кукурузина в одежде уборщика на коробке хлопьев разожгла ненависть в сети
СК определился с версией нападения на журналистку «Эха Москвы»
Крупные российские СМИ поведали миру о пожирающих от голода крыс москвичах
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом
Китайцы показали 780-сильный гиперкар за 2,7 миллиона долларов
Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Десять альпинистов погибли в Монголии
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Обезьяна стащила телефон у любительницы селфи
Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Все материалы
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Машины, от которых все хотят избавиться
Какие автомобили британцы чаще всего сдают в утиль
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
135000-сильный автомобиль разогнался до 322 километров в час за 8 секунд
Google научит беспилотники ездить зимой
Представлен самый чувствительный робот. И это не WALL-E
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы