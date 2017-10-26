Ставший мемом тренер разозлился после увольнения из «Арарата»

Бывший главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о злости после ухода из команды. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Я позитивно оцениваю этот этап своей карьеры. Мне жалеть не о чем. Про негативные моменты говорить не хочу, но больше с Валерием Оганесяном я работать не готов. Никогда. Ухожу из "Арарата" без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе», — сказал Григорян.

Специалист заявил, что будет и дальше работать футбольным тренером, но не знает, где продолжит карьеру.

Об уходе Григоряна из Арарата сообщалось 26 октября. При нем команда занимала первое место во второй лиге (ПФЛ), набрав 38 очков в 14 матчах.

Григорян известен экстравагантными высказываниями, благодаря которым стал популярен в сети. В сентябре он заявил о закрытии «Арарата», но руководство клуба опровергло эту информацию и назвало ее шуткой тренера. В мае, будучи наставником «Анжи», Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром», произнеся слово «вандефульно», а после череды поражений махачкалинцев подал в отставку в прямом эфире.

Валерий Оганесян, ушедший с поста руководителя «Арарата» в августе, был обвинен в краже 20 миллионов рублей.