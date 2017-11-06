Культура
 

Сын актера из «Челюстей» обвинил Кевина Спейси в совращении при отце

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Гарри Дрейфус
Гарри Дрейфус

Гарри Дрейфус, сын голливудского актера Ричарда Дрейфуса, заявил, что Кевин Спейси попытался совратить его в 2008 году в присутствии отца. Об этом он сообщил в авторской колонке на портале BuzzFeed.

«Это случилось вечером, когда мы втроем были у Кевина дома, репетировали папины реплики для пьесы. Мой отец ничего не видел, и я не рассказывал ему об этом еще долгие годы», — объяснил Дрейфус.

Инцидент произошел, когда Гарри исполнилось 18 лет. По его словам, во время репетиции Спейси постоянно клал руку на его бедро, «пока отец был глубоко погружен в сценарий». Когда Гарри пересел на другое место, актер последовал за ним и продолжал держать руку на бедре, после чего схватил его в области промежности.

Гарри подчеркнул, что не обратил на это внимание отца, поскольку боялся, что между ним и Спейси возникнет конфликт, и пьесу не поставят: «Мне никогда бы не показалось, что Кевин вообще может мной заинтересоваться. Он был взрослым человеком, моим героем, боссом моего папы, и ничего не указывало на сексуальный подтекст его действий. К тому же я не мог поверить, что он будет так себя вести прямо перед моим папой».

Ричард Дрейфус написал в Twitter, что очень гордится тем, что его сын решил рассказать о произошедшем.

Гарри Дрейфус снялся в единственном короткометражном фильме под названием «Неполный любовный треугольник». Его отец получил «Оскар» и «Золотой глобус» и премию BAFTA за ленту «До свидания, дорогая». Ричард Дрейфус также известен по картинам «Челюсти», «Близкие контакты третьей степени», «Розенкранц и Гильденштерн мертвы».

30 октября Спейси объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. После этого другие начали обвинять Спейси в многочисленных сексуальных домогательствах, эксгибиционизме и изнасиловании.

Предыстория: Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»
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