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Сенатору США сломали пять ребер

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Рэнд Пол
Рэнд Пол

Травмы бывшего кандидата в президенты США сенатора Рэнда Пола оказались тяжелее, чем предполагалось — напавший сосед сломал ему пять ребер, три — со смещением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его советников.

Отмечается, что сосед напал на политика намеренно, но его мотивы пока не известны. Полиция расследует инцидент. Злоумышленника задержали, но позже отпустили под залог в пять тысяч долларов.

Изначально у 54-летнего Пола нашли легкие травмы, госпитализировать его не стали.

О нападении на сенатора стало известно вечером 4 ноября. 59-летний Рене Баучер атаковал его в собственном доме в Боулинг Грин (штат Кентукки).

Республиканец Рэнд Пол являлся конкурентом однопартийца Дональда Трампа в президентской кампании 2016 года. Он отказался от гонки из-за низкого рейтинга — по опросам социологов, на праймериз он мог рассчитывать на поддержку двух процентов голосов.

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