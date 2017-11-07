Бывшие омские министры получили восемь лет колонии на двоих

Бывший министр финансов Омской области Рита Фомина и бывший министр развития транспортного комплекса региона Олег Илюшин приговорены к двум и шести годам заключения соответственно за превышение должностных полномочий. Об этом во вторник, 7 ноября, старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова сообщила ТАСС.

По данным прокуратуры, действия Фоминой и Илюшина нанесли бюджету региона ущерб в размере более 1,3 миллиарда рублей.

«Им [помимо лишения свободы] запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два и 2,5 года соответственно», — сообщила Булихова. Свою вину бывшие министры не признали.

Следствие установило, что Илюшин в декабре 2013 года умышленно издал два незаконных распоряжения, на основании которых НПО «Мостовик» авансом получило более 1,1 миллиарда рублей на строительство объездной дороги Омска Федоровка — Александровка и Красногорского гидроузла на реке Иртыш. Подрядчик свои обязательства по контракту не исполнил.

Кроме того, по данным следствия, в 2014 году Илюшин в сговоре с Фоминой по просьбе гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова незаконно под видом аванса в рамках госконтракта по строительству Омского метрополитена предоставил компании 205 миллионов рублей из бюджета. Шишов обещал вернуть деньги через сутки — но не смог, поскольку банк отказался предоставлять компании кредит.

Правоохранительные органы также выяснили, что в 2014 году Илюшин в интересах ОАО «Омская топливная компания» незаконно расторг госконтракт на поставку песка, необходимого для ремонта автодорог и сооружений, заключенный с другой коммерческой организацией, которая понесла ущерб в размере шести миллионов рублей.