Чемпион мира по футболу умер в возрасте 90 лет

Бывший нападающий сборной ФРГ и «Кельна» Ханс Шефер умер на 91-м году жизни. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается на сайте футбольного клуба.

Причина смерти спортсмена не уточняется. 19 дней назад форвард отметил 90-летние.

Шефер родился в пригороде Кельна и начал карьеру в местном юношеском футбольном клубе. В 1948 году он присоединился к «Кельну», в котором провел 17 лет. Шефер считается одним из лучших игроков в истории команды.

В составе сборной ФРГ он провел 40 матчей, в которых забил 15 мячей. В 1954-м Шефер сыграл на победном для национальной команды чемпионате мира, отличившись на турнире четыре раза. Также он принимал участие в мировых первенствах 1958 и 1962 годов.