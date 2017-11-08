В Пентагоне поделились методами ликвидации российских спутников

Командующий Космическим командованием ВВС США генерал Джон Раймонд в беседе с Popular Mechanics назвал способы, которыми страна может воспользоваться для уничтожения иностранного спутника.

«Существует множество способов, но я не буду вдаваться в детали того, что мы можем или не можем сделать, однако мы работаем над средствами и возможностями защиты по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия», — отметил военный.

По словам Раймонда, к 2030 году ВВС США получат флот космических аппаратов, позволяющих выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также в случае необходимости выводить спутники противника из строя.

Материалы по теме Вошли снизу SpaceX запустила убийцу российских спутников

Генерал подчеркнул, что Россия занимается созданием противоспутникового оружия с 1980-х годов, а Китай — с 2000-х.

По мнению Раймонда, первая «космическая война», которой в Пентагоне считают операцию «Буря в пустыне», началась более четверти века назад. Тогда американские военные и союзники, готовясь к атаке с западного фланга на иракских военных в Кувейте, продвигались «по пустыне, ночью, без дорог и карт, используя исключительно GPS». Генерал полагает, что установленные на спутниках инфракрасные датчики позволяли оперативно отслеживать советские ракеты Р-17, используемые иракскими военными.

Недавно Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам, осматривать их и при необходимости перехватывать. В ходе тестов спутник отстыковался от околоземной платформы «Космос-2519», запущенной 23 июня 2017 года. Аппарат, поменяв орбиту, вернулся к платформе и осмотрел ее.