Губернатор Подмосковья поднял проблему незаконной вырубки леса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на проблему незаконной вырубки леса и его транспортировки через регион. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 9 ноября.

«Актуальная тема также — незаконная вырубка леса и транспортировка через Подмосковье, это особенно важно накануне нового года. Ситуацию нужно контролировать не только в лесу, но и на дорогах, здесь особая ответственность лежит на Госавтоинспекции», — сказал Воробьев на заседании президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Мособласти.

Материалы по теме Проследить за лесом Зачем нужен партийный и общественный контроль исполнения «лесных» законов

Также глава региона затронул вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов работников бюджетной сферы. «Неоднократно от коллег из прокуратуры, из уст президента звучало требование — не допустить задолженности перед теми, кто работает на заводах, фабриках и предприятиях», — напомнил Воробьев.

В мероприятии приняли участие вице-губернаторы Наталья Виртуозова и Ильдар Габдрахманов, зампреды Михаил Кузнецов и Дмитрий Пестов, министр правительства Подмосковья по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев. Также на заседании присутствовали начальник управления ФСБ РФ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев, прокурор региона Алексей Захаров, начальник ГУ МВД РФ по области Виктор Пауков, главный федеральный инспектор по Подмосковью Вадим Яковенко.