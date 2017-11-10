Неймар попросил у игроков «Барселоны» разрешения вернуться

Нападающий ПСЖ Неймар съездил в Барселону и попросил у бывших партнеров по команде разрешения вернуться. Об этом сообщает Sport.es.

Бразилец прибыл в столицу Каталонии с сыном Дави Луккой и устроил дружескую встречу с игроками «Барселоны». В ходе беседы он спросил у бывших партнеров по команде: «Примете меня в команду, если я вернусь?» Неймар также признался, что в ПСЖ испытывает тоску.

8 ноября сообщалось, что Неймар разочаровался, симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ с «Анже» в чемпионате Франции.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. По информации французских СМИ, 25-летний бразилец играет за парижан на особых условиях. В частности, одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках, также бразилец освобожден от занятий по оборонительной тактике.