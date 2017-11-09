Капитан «Реала» пригласил в клуб Неймара

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в команде ждут нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Слова футболиста приводит радиостанция Cadena Ser.

«Мне нравится играть с лучшими, и понятно, что Неймар — один из таких игроков. Может, ему было проще перейти в ПСЖ вместо того, чтобы напрямую присоединиться к "Реалу". Это все личные решения, и ты никогда не узнаешь, что произойдет, потому что мир футбола постоянно крутится. Я уже открыл дверь для него», — заявил Рамос, отметив, что между ним и Неймаром сложились хорошие отношения.

8 ноября сообщалось, что бразилец потерял мотивацию к выступлению в чемпионате Франции из-за низкого уровня конкуренции, симулировал мышечную травму и отказался ехать на матч с «Анже». По информации испанских СМИ, Неймар также не сумел адаптироваться к жизни во Франции и не смог поладить с главным тренером Унаи Эмери.

Форвард перешел в ПСЖ из «Барселоны» — принципиального соперника «Реала». Трансфер состоялся летом 2017 года, французский клуб заплатил за него 222 миллиона евро, совершив рекордную сделку в истории футбола. Для Неймара были созданы особые условия: он освобожден от занятий по оборонительной тактике, а одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках.