Мутко извинился за давку болельщиков после матча Россия-Аргентина

Зампред российского правительства, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко извинился «за неудобства, которые возникли после окончания встречи» сборных по футболу России и Аргентины. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

По словам Мутко, оргкомитет чемпионата мира по футболу изучит все отзывы болельщиков об организации матча. Возникшую давку он объяснил «проблемами с логистикой».

11 ноября Россия проиграла Аргентине со счетом 0:1 в «Лужниках». Посмотреть товарищескую встречу пришло свыше 78 тысяч человек. По свидетельству очевидцев, появившихся в сети, выход болельщиков со стадиона после игры был организована плохо, что и привело к давке.

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Матч прошел в рамках программы подготовки спортивных объектов к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в разных городах России в следующем году.