Болельщики рассказали о давке после матча Россия — Аргентина

После товарищеского матча между футбольными сборными России и Аргентины образовалась давка. Об этом рассказали посетившие матч болельщики на своих страницах в Twitter.

Пользователь по имени Вячеслав сообщил об «ужасной организации выхода со стадиона. «80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. Стыдно то как», — написал он в Twitter.

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Журналист Александр Боярский рассказал о толпе болельщиков на выходе со стадиона. «Час после матча. До метро оставалось всего 400 метро. МЦК переполнен. Метро тоже. Идем еле-еле. К понедельнику к эфиру, надеюсь, успею», — написал он.

Комментатор Дмитрий Губенрниев назвал позором работу полиции после матча. «Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!! Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище!!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!», — написал он.

Сборная России в субботу, 11 ноября, уступила Аргентине со счетом 0:1 в «Лужниках». Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро. 14 ноября подопечные Черчесова проведут товарищеский матч со сборной Испании в Санкт-Петербурге.