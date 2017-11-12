Полиция назвала причину давки после матча Россия — Аргентина

Давка в Москве после товарищеского футбольного матча Россия — Аргентина произошла из-за ремонта на станции метро «Спортивная», из-за которого был закрыт ближайший к стадиону «Лужники» вестибюль. Об этом сообщается на сайте московского ГУ МВД.

Из-за закрытого вестибюля болельщики дольше выходили со стадиона, уточнили в полиции. «Станция метро "Воробьевы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн», — добавило ведомство.

В МВД также рассказали, что «необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей».

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Первый после реконструкции матч в «Лужниках» прошел 11 ноября, после игры болельщики жаловались на давку при выходе со стадиона.

По официальным данным,​ в «Лужниках» присутствовали 78 750 зрителей, что стало рекордом посещаемости в истории сборной России. Российская команда проиграла Аргентине со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

На стадионе «Лужники» должен состояться финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.