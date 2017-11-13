Спорт
 
Последние новости
Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА
Водитель бросил Porsche с трупом у больницы в Наро-Фоминске и сбежал
Назвавший себя толстой свиньей британец Фьюри вернется на ринг
Малахов отказался от награды за «Пусть говорят»
Поклонская заявила на Панина в полицию
Азар возглавит Минздрав
Москвичам раздадут книги  

Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Колобков
Павел Колобков

Посторонние лица имели доступ к базе данных Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 2016 года. Об этом рассказал министр спорта России Павел Колобков, его слова в понедельник, 13 ноября, приводит Rambler News Service.

«В 2016 году было обнаружено, что система открыта для входа для неустановленных людей. Сотрудники Соболевский и Мигачев уехали в США раньше Родченкова. Мигачев был разработчиком и администратором и этой системы и получал вознаграждение за ее администрирование», — сказал он.

По словам функционера, Олег Мигачев стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Этим должны заняться в том числе и следственные органы», — добавил он.

8 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, уличив его в уничтожении допинг-проб спортсменов. Бывшему функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Первое уголовное дело в отношении Родченкова было возбуждено еще в июне 2016 года. Тогда его уличили в злоупотреблении полномочиями.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Следственном комитете предложили WADA сотрудничество по делу Родченкова
Родченков анонсировал новые данные о допинге в России
Информатора WADA Родченкова обвинили в уничтожении допинг-проб
Другие материалы рубрики
Спорт00:0112 ноября

Явление Месси

Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
20:2011 ноября

Черчесов объяснил поражение от Аргентины

00:19 8 ноября

Карякин предложил «партнеру-истеричке» завидовать молча в ходе интернет-ссоры

18:39Сегодня

МОК предъявил обвинения двукратной олимпийской чемпионке Зайцевой

Спорт00:0411 ноября
Неймар

Задний ход

Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
18:07Сегодня

В Следственном комитете предложили WADA сотрудничество по делу Родченкова

16:11Сегодня

Тренер норвежских биатлонистов поддержал российских спортсменов

15:09Сегодня

Взявшихся за руки футболистов сборной Англии заподозрили в гомосексуализме

Спорт19:4111 ноября

«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»

Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
23:58 4 ноября

Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

13:07Сегодня

Шахматист Карякин присоединился к «Команде Путина»

11:46Сегодня

Мутко прокомментировал слухи об отстранении России от Олимпиады

Россия
«Девочки боялись, что вырастет грудь, начнутся месячные»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Выгнавшие ребенка-инвалида сотрудники кинотеатра уличили его мать во лжи
Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся домой кутить
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Студентам пообещали комфортное соседство с росгвардейцами на время ЧМ-2018
Ребенка с инвалидностью выгнали из кинотеатра в Петербурге по велению «хозяина»
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
В Южной Африке прихожане Церкви откровения бога избили полицейского
Азар возглавит Минздрав
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Конфликт украинских школьниц в соцсетях перерос в драку
Глава ДНР назвал причину возможного свержения Порошенко
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
Украинский беспилотник вторгся на территорию России
В Киеве рассказали о подготовке новых многомиллионных исков к России из-за Крыма
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Кудрин назвал «Газпром нефть» креативным лидером нефтяной индустрии
Женщинам предрекли безработицу
ОПЕК отчиталась о перевыполнении плана сокращения нефтедобычи
Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги у малого бизнеса
Чубайс пообещал России большую газовую турбину
«Калашников» передадут в частные руки
Все материалы
Силовые структуры
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Отчаяние стрелявшего в отеле у Кремля Джабраилова оказалось действием кокаина
Сиделка получила срок за убийство петербургского художника-инвалида
Охотившихся на девочек-подростков разбойников осудили в Екатеринбурге
Мужчина напал на московских полицейских с гантелью и зонтиком
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Владельцам iPhone X позволили скрыть «монобровь»
Обнаружена новая польза низкокалорийной диеты
Найдена загадочная звезда-«зомби»
Из человеческого тела получат электричество
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА
МОК предъявил обвинения двукратной олимпийской чемпионке Зайцевой
В Следственном комитете предложили WADA сотрудничество по делу Родченкова
Тренер норвежских биатлонистов поддержал российских спортсменов
Все материалы
Культура
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Любовники за кулисами
Мэрилин Монро в постели и Мерил Стрип с двумя мужчинами
Замену клавишника «Машины времени» объяснили украинскими гастролями
Поклонская заявила на Панина в полицию
Российским фильмам пообещали миллиардные сборы
Лучшим певцом года признали 19-летнего канадца
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Orijeen выпустила переливающуюся разными цветами мебель
Клиенты Ralph Lauren добавят на свои свитера полоски и надписи готикой
Объяснено влияние проституции на моду
Белла Хадид с накладной челкой покривлялась в купальном халате
Молодежный бренд снял в рекламе 60-летнюю Бруни в полупрозрачном топе
Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Жаждавшие романтики французские туристы угнали гондолу в Венеции
Пенсионер отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой
Россияне устремились за границу
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
«Корвет» с пробегом 1,2 миллиона километров пожертвовали музею
Mercedes-Maybach превратили в 900-сильный суперседан
103-летний Peugeot продали за 7 миллионов долларов
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы