Министр спорта рассказал о доступе посторонних к базе РУСАДА

Посторонние лица имели доступ к базе данных Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 2016 года. Об этом рассказал министр спорта России Павел Колобков, его слова в понедельник, 13 ноября, приводит Rambler News Service.

«В 2016 году было обнаружено, что система открыта для входа для неустановленных людей. Сотрудники Соболевский и Мигачев уехали в США раньше Родченкова. Мигачев был разработчиком и администратором и этой системы и получал вознаграждение за ее администрирование», — сказал он.

По словам функционера, Олег Мигачев стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Этим должны заняться в том числе и следственные органы», — добавил он.

8 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, уличив его в уничтожении допинг-проб спортсменов. Бывшему функционеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Первое уголовное дело в отношении Родченкова было возбуждено еще в июне 2016 года. Тогда его уличили в злоупотреблении полномочиями.