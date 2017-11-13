В России появятся управляемые со смартфона Lada

«АвтоВАЗ» в 2018 году начнет оснащать автомобили Lada системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect. Об этом со ссылкой на источники пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам собеседников издания, ее будут устанавливать на автомобили самого популярного семейства тольяттинского производителя — Lada Granta в комплектации люкс либо опционально в стандартной комплектации.

С помощью Lada Connect можно будет со смартфона запускать двигатель, открывать и закрывать двери, включать фары, получать данные о пробеге, уровне топлива, заряде аккумулятора, отслеживать местонахождение автомобиля.

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В начале ноября «АвтоВАЗ» сообщал об увеличении продаж в сентябре на 24 процента. За 9 месяцев на российском рынке продано более 221,2 тысячи машин Lada, что превышает прошлогодние показатели на 16,5 процента. Самой востребованной у покупателей на протяжении шести последних месяцев остается Granta. По данным компании, с января по сентябрь было продано чуть более 67,7 тысячи машин этого семейства. За ней следует Vesta, владельцами которой с января по октябрь 2017 года стали 54,6 тысячи автомобилистов. По темпам роста в сентябре лидерство сохранилось за XRAY: было продано 3175 автомобилей, что на 87 процентов больше, чем в сентябре 2016-го.