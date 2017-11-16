Песков оценил влияние Путина на глав ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин не может давить на руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, хотя и имеет на них влияние. Такое мнение в четверг, 16 ноября, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики, которые живут самостоятельной жизнью», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин «никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами», возможность оказывать определенное влияние. «Не безграничное, но определенное. Вот именно этим влиянием и пользуется глава государства», — пояснил Песков.

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Кроме того, пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос о том, не нарушил ли Путин позицию России, которая заключается в том, что Москва — не сторона конфликта на Украине, проведя переговоры с главами непризнанных республик. «Никоим образом [не нарушил]», — повторил он.

Песков также сообщил, что главы ЛНР и ДНР в телефонном разговоре с Путиным выражали надежду на то, что удастся согласовать детали обмена пленными с Киевом: «Отказа президент Путин не услышал».

15 ноября российский президент впервые провел переговоры с Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука относительно обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса.