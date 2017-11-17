Рассекречены дополнительные документы об убийстве Кеннеди

Национальный архив США опубликовал еще 10 744 документа ФБР по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в ноябре 1963 года, сообщает в пятницу, 17 ноября, WBay. Содержание документов не уточняется.

Отмечается, что свыше 8,3 тысячи записей были обнародованы полностью, еще 2,4 тысячи — с изъятием. 144 документа опубликованы впервые.

Это уже пятая по счету публикация документов. Ранее сотрудники Национального архива обнародовали в общей сложности более 20,5 тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди.

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26 октября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации почти трех тысяч неизвестных документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом он подчеркнул, что будут обнародованы не все документы, объясняя это просьбой федеральных агентств и ведомств дать им время до 26 апреля 2018 года на дополнительное ознакомление с материалами. Позже он пообещал опубликовать все документы, за исключением тех, в которых упоминаются имена и адреса еще живых людей.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.