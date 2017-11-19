Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей

Видео: @Cams_hungry2/ Twitter

Пользователь Twitter Cams_hungry2 опубликовал видеоролик с юношеских соревнований по борьбе, на котором судья скользит по настилу на плече. Видео стало вирусным, а его героя пользователи соцсети назвали лучшим рефери за тысячу лет.

Некоторые юзеры предположили, что судья изобрел новое танцевальное движение. Кто-то из них даже попытался воспроизвести его.

Кто-то намекнул, что судье стоит попробовать себя в фильмах о восточных боевых искусствах.

Действия рефери помогли пользователям понять суть единоборств, даже если до этого они ничего о них не знали.

По мнению комментаторов, судья двигался параллельно земле и тем самым нарушил законы физики.

Многих пользователей ввел в ступор поступок рефери, однако они отдали должное его преданности работе.