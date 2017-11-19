Скользящий параллельно земле судья сломал физику и пользователей соцсетей

Пользователь Twitter Cams_hungry2 опубликовал видеоролик с юношеских соревнований по борьбе, на котором судья скользит по настилу на плече. Видео стало вирусным, а его героя пользователи соцсети назвали лучшим рефери за тысячу лет.
Некоторые юзеры предположили, что судья изобрел новое танцевальное движение. Кто-то из них даже попытался воспроизвести его.
Кто-то намекнул, что судье стоит попробовать себя в фильмах о восточных боевых искусствах.
Действия рефери помогли пользователям понять суть единоборств, даже если до этого они ничего о них не знали.
По мнению комментаторов, судья двигался параллельно земле и тем самым нарушил законы физики.
Многих пользователей ввел в ступор поступок рефери, однако они отдали должное его преданности работе.