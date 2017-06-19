Четверо британских спортсменов нелегально сходили за пивом из Финляндии в Россию

Четверо британских спортсменов, участвовавших в соревнованиях по спортивному ориентированию в Финляндии, незаконно пересекли российскую границу, чтобы выпить пива. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел после турнира в районе населенного пункта Йоэнсуу. Мужчины оставили машину недалеко от границы и перешли ее пешком.

По словам старшего следователя отдела по борьбе с нарушениями пограничной службы Финляндии Тимо Хэккинена (Timo Häkkinen), на российской территории они пробыли около 15 минут, успев за это время выпить несколько банок пива. На обратном пути мужчин задержали финские пограничники.

Нарушителям разрешили уехать в Великобританию. Инцидент будет рассмотрен в Финляндии местной прокуратурой. Обычно за такого рода нарушения выписывается штраф. Пограничники отметили, что в случае задержания на российской стороне британцы не смогли бы так легко отделаться: их поместили бы под стражу.

В апреле украинские пограничники задержали жителя Венгрии, который незаконно влетел на территорию страны на парашюте. Мужчина заявил, что не планировал нарушать госграницу и это произошло случайно из-за сильного порыва ветра.