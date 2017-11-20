Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма

Депутат Верховной Рады Украины, основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что Киеву следует максимально ослабить Россию, а потом напасть на нее для возвращения Крыма. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, видео доступно на YouTube.

По словам Билецкого, о воссоединении Крыма с Россией в Москве мечтали с 1991 года. Он отметил, что состоялось оно тогда, когда Украина была ослаблена событиями на Майдане. «Это и есть рецепт, как надо действовать Украине. Таким же самым путем нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить», — отметил парламентарий.

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Он исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров. «Дипломатия будет нужна потом. Для того, чтобы заключить хороший мир за столом переговоров», — сказал Билецкий.

16 октября депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что для захвата Крыма украинской армии придется задействовать танки и боевую авиацию.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.