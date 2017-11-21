Грабитель потребовал в столичном банке «хотя бы один миллион» и потерпел фиаско

В Москве разыскивают мужчину, который потребовал у управляющего банка 40 миллионов рублей, но получил отказ и убежал, испугавшись полиции. Об этом во вторник, 21 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«Неизвестный зашел в банк на Большой Полянке, потребовал разговора с управляющим учреждения. В разговоре с ним он, угрожая ножом, попросил 40 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме В досадном положении Оперативные съемки самых нелепых попыток банковских ограблений

По его словам, сотрудник банка отказал злоумышленнику, после чего грабитель попросил «хотя бы один миллион». «Управляющий на это ответил, что сейчас вызовет полицию, и мужчина с ножом испугался и убежал. Сейчас его разыскивает полиция», — пояснил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента в помещении финансово-кредитной организации по адресу улица Большая Полянка, дом 19. «Угрожая ножом сотрудникам организации, неизвестный потребовал денежные средства, получил отказ и скрылся. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на его розыск», — сказал дежурный офицер.

11 ноября сообщалось, что полиция разыскивает неизвестного в маске, который пытался ограбить банк на севере столицы. Злоумышленник передал кассиру записку с требованием денег, угрожая применить гранату в случае отказа, однако затем скрылся без денег.