Грабитель потребовал в столичном банке «хотя бы один миллион» и потерпел фиаско

В Москве разыскивают мужчину, который потребовал у управляющего банка 40 миллионов рублей, но получил отказ и убежал, испугавшись полиции. Об этом во вторник, 21 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.
«Неизвестный зашел в банк на Большой Полянке, потребовал разговора с управляющим учреждения. В разговоре с ним он, угрожая ножом, попросил 40 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудник банка отказал злоумышленнику, после чего грабитель попросил «хотя бы один миллион». «Управляющий на это ответил, что сейчас вызовет полицию, и мужчина с ножом испугался и убежал. Сейчас его разыскивает полиция», — пояснил источник.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента в помещении финансово-кредитной организации по адресу улица Большая Полянка, дом 19. «Угрожая ножом сотрудникам организации, неизвестный потребовал денежные средства, получил отказ и скрылся. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на его розыск», — сказал дежурный офицер.
11 ноября сообщалось, что полиция разыскивает неизвестного в маске, который пытался ограбить банк на севере столицы. Злоумышленник передал кассиру записку с требованием денег, угрожая применить гранату в случае отказа, однако затем скрылся без денег.