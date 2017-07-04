На Украине поймали оставлявшего шоколадки в банках грабителя

На Украине задержали грабителя банков, оставлявшего на месте преступления шоколадки. Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга, сообщает во вторник, 4 июля, «112 Украина».

Преступником оказался мужчина 1967 года рождения. Он всегда закрывал лицо, используя для этого шляпы и очки, выбирал преимущественно банки без охраны, предварительно проводил разведку и никогда не использовал телефон, отметил Крищенко. Поиск грабителя велся на протяжении полутора лет, после задержания у него изъяли пистолет с признаками переработки.

Начальник столичной полиции также рассказал, что по словам подозреваемого «он совершил больше 30 преступлений, и не только в Киеве». Крищенко указал, что на данный момент собраны доказательства причастности мужчины к 14 нападениям, совершавшимся на протяжении 10 лет.

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Как отмечается, во время допроса задержанный заявил, что проводил «экспроприацию и грабил награбленное». По словам мужчины, часть добытого он передавал на благотворительность, другую тратил на приведение в порядок собственного дома.

По данным Крищенко, ранее мужчина трудился в нескольких местах, ездил на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса. Известно также, что он привлекался к уголовной ответственности в начале 80-х.

Об одном из случаев нападения сообщалось в июне 2015 года. Мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил отделение банка на Борщаговской улице в Киеве. Он забрал 600 тысяч гривен (1,5 миллиона рублей по курсу того времени), оставил директору шоколадку «за моральный ущерб» и скрылся.