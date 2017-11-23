СКР начал розыск обстрелявших Докучаевск украинских артиллеристов

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще одно уголовное дело по факту прицельного обстрела объектов гражданской инфраструктуры артиллерией вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 23 ноября, «Ленте.ру» заявила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

Она уточнила, что уголовное дело возубждено по части 1 статьи 356 УК РФ — «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»

Новое уголовное дело возбуждено в связи с обстрелами из тяжелых видов артиллерийского вооружения центра города Докучаевск, совершенных в ночь на 21 ноября 2017 года. По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

«В результате преступных действий военнослужащих ВСУ и НГУ мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте, получила тяжелые ранения», — подчеркнула Петренко. Она сообщила, что следователи СКР проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления и конкретных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.

Официальный представитель СКР заявила «Ленте.ру», что обстрелы категорически противоречат заключенному Трехсторонней Контактной группой соглашения о прекращении огня в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик. По мнению следователей, эскалация конфликта связана с преступными приказами, которые подчиненным отдают руководители сидловых структур Украины.