СКР назвал число погибших мирных жителей на юго-востоке Украины с 2016 года

За неполных два года в результате обстрелов территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик погибли 110 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного Комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, еще 430 мирных граждан получили ранения. «Разрушено или частично уничтожено более 1285 объектов инфраструктуры: жилые дома, школы, больницы, другие гражданские здания», — подчеркнула Светлана Петренко.

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По версии следствия, все преступления организуют и координируют их одни и те же люди — высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины. Именно они отдают заведомо преступные приказы о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры.

Как считают в СКР, мотивом действий подозреваемых, очевидно, является ненависть к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, и желание его гибели.

«В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении Министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Ивана Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид" (статьи 356-357 УК РФ)», — заявила Светлана Петренко.

Она уточнила, что в ближайшее время в отношении всех перечисленных лиц будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после этого они будут объявлены в розыск.

СКР начал возбуждать дела о конфликте на востоке Украины по статье 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») уже летом 2014 года. По мере продвижения расследования в число подозреваемых был включен ряд высокопоставленных военных руководителей Украины, в том числе министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко и командующие Нацгвардией: действующий Юрий Аллеров и бывший Николай Балан. Все они уже объявлены в розыск, и многие — заочно арестованы.

В свою очередь, Киев еще в 2016 годку так же начал уголовное преследование высших военных должностных лиц Министерства обороны РФ, в том числе — Сергея Шойгу и его заместителей.