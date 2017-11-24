Подмосковные инвестпроекты победили в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие»

Два инвестиционных проекта из Подмосковья на общую сумму около четырех миллиардов рублей победили в федеральном конкурсе «Регионы — устойчивое развитие». Об этом «Ленте.ру» рассказали в правительстве Московской области в пятницу, 24 ноября.

В Совете Федерации состоялось заседание попечительского совета конкурса. Всего комиссией было отобрано шесть лучших проектов, два из которых представлены областной компанией «РЕСТР Консалтинг Плюс», рассказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Компания победила в конкурсе с инвестиционными проектами по строительству многоквартирных жилых комплексов, один из которых будет с медицинским центром», — уточнил он.

В начале июня стало известно, что Московская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.

Конкурс «Регионы — устойчивое развитие» проводится с 2011 года. Главная цель проекта — объективное информирование руководство страны, регионов, муниципалитетов и предприятий о реальной ситуации, складывающейся вокруг реализации инвестиционных проектов в инфраструктурном секторе экономики, говорится на сайте конкурса. Победителям предоставляется целевой заем (возвратное финансирование) для реализации проекта.